По Краматорську нанесено авіаудар, частина міста — без світла

Російська армія завдала авіаудару по Краматорську в ніч на 17 липня. За попередньою інформацією, удар припав у районі однієї зі шкіл. Частину міста знеструмлено. Нині без світла залишаються кілька селищ: Красногірка, Партизанський, Красноторка, Старопоштове.

Раніше ми писали, що російська армія увечері, 16 липня, скинула авіаційну бомбу на місто Добропілля. Станом на 21:00 відомо про двох загиблих та 27 поранених. Обсяги пошкоджень поки що залишаються незмінними: 54 торгові точки, 304 квартири у 13 будинках та 8 автомобілів.