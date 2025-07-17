«ДНР» затримала ще одного мешканця окупації — чоловіка звинуватили у переказі грошей на українські карти

Російські силовики незаконно затримали ще одного мешканця окупованої Донеччини. В угрупуванні «ДНР» заявили, що ФСБ затримала місцевого жителя, ймовірно, Маріуполя. Стверджується, що він нібито переказував гроші «на користь українських озброєних формувань».



За те, що чоловік «усвідомлено фінансував ЗСУ, переказуючи гроші на рахунки, пов'язані із закупівлею спорядження та обладнання для підрозділів, які беруть участь у бойових діях проти Росії», йому загрожує тюремний термін. Чоловіка звинувачують у «держзраді».

Російські окупанти шукають «спільників» затриманого та встановлюють джерела надходження коштів.



Федеральна служба безпеки Росії раніше заявила про запобігання теракту в окупованому Криму, до якого, за версією російських спецслужб, причетний житель Ялти.