«Шахеди» вночі масовано атакували Дніпро: загинула одна людина, ще п'ять – поранені

Вночі 17 липня російська армія дронами-камікадзе «Шахед» масовано атакувала Дніпро. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Пошкоджені підприємства. Виникли кілька пожеж.
Внаслідок атаки загинула одна людина, ще п'ять – отримали поранення. Чоловіків 35, 37, 40 та 52 років госпіталізували, три з них – у важкому стані.
У пресслужбі ДСНС України розповіли, що до ліквідації наслідків залучили 76 рятувальників та 24 одиниці техніки.
Усі пожежі загасили.
Нагадаємо, що вночі 17 липня російські окупанти завдали ударів по місту Краматорськ Донецької області, внаслідок чого є поранена.