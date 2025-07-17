Окупанти за добу двічі атакували Покровську громаду: зруйновано будинки

Російські окупанти минулої доби, 17 липня, обстріляли приватний сектор Покровська та Родинського Донецької області. Інформація про постраждалих не надходила. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.
«16 липня близько 07:00 з боку російських окупаційних військ з РСЗВ «Смерч» здійснено обстріл західної частини Покровська, внаслідок чого зруйновано приватний житловий будинок», — йдеться у повідомленні.
Крім того, близько 12:00 росіяни завдали удару по місту Родинське. Зруйновано приватний житловий будинок.
Раніше ми писали, що місто Краматорськ Донецької області вранці 17 липня знову зазнало атаки російських безпілотників. Як мінімум два вибухи прогриміли приблизно о 8:20.
Переможемо цензуру разом!