У Часовому Яру українські військові захопили в полон десантників армії РФ

Бійці ЗСУ взяли в полон десантників російської армії у Часовому Яру Донецької області. Фото: 24 ОМБР імені короля Данила

У Часовому Яру Донецької області бійці 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила взяли в полон десантників 98-ї дивізії ЗС РФ.

«Це з'єднання вважалося елітою російської армії», — йдеться у повідомленні бригади.

Українські військові наголосили, що 98 дивізія ЗС РФ мала досвід загарбницьких воєн в Ічкерії, Грузії та Сирії.

«Але тепер у його лавах — люди без належної підготовки, з кримінальним минулим, яких випускають із колоній та кидають на штурми. Людський ресурс, списаний наперед», — пояснили бійці ЗСУ.

За їхніми словами, полонені окупанти зізнаються, що були виснажені, деморалізовані та не розуміли, за що воюють.

«Гроші, амністія, обіцянки – все зникає під першим обстрілом. А вижити хочеться всім», — зазначили українські бійці.