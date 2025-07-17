«АТЕШ» допоміг ЗСУ завдати удару по розрахунках БПЛА РФ на Донеччині

Розрахунок російських БПЛА ховається в «зеленці» на Донеччині

Агент партизанського руху «АТЕШ», що діє на Донецькому напрямку, протягом декількох місяців збирав і передавав Силам оборони України інформацію про позиції та дії російських окупантів. Основним об'єктом спостереження стали підрозділи 36-ї мотострілецької бригади.



Особливу увагу агент зосередив на розрахунках БПЛА і засобах радіоелектронної боротьби (РЕБ), оскільки саме в цих підрозділах використовувалися рідкісні й цінні зразки техніки.



Завдяки точній інформації про розташування і переміщення цих розрахунків українським захисникам вдалося завдати прицільних ударів по важливих цілях і послабити бойовий потенціал противника.

Розрахунок російських БПЛА ховається в «зеленці» на Донеччині

Особливо важливою виявилася інформація про зміну позицій російських військ, яка дозволила ЗСУ планувати удари з максимальною ефективністю та уникати промахів. Всі зібрані дані оперативно передавалися українським військовим для підготовки й реалізації ударів по виявлених цілях.



В «АТЕШ» підкреслюють, що така робота триває на різних ділянках фронту, і рух закликає всіх, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях, по можливості допомагати в боротьбі проти ворога.

Раніше агент руху «АТЕШ», впроваджений до артилерійського дивізіону 503-го мотострілецького полку, протягом кількох тижнів потай спостерігав за позицією реактивної системи залпового вогню «Град».