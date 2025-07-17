У Міноборони ФРН не підтвердили початок постачання систем Patriot в Україну — ЗМІ

Пускова установка американського зенітно-ракетного комплексу Patriot

В уряді Німеччини заперечують, що постачання американських комплексів Patriot в Україну вже розпочалося, пише видання SRF.

«Я не можу підтвердити, що зараз щось перебуває в дорозі. Мені про це нічого не відомо», — заявив представник міністерства оборони Німеччини.

За його словами, у понеділок, 21 липня, відбудеться віртуальна конференція країн, які беруть участь у Контактній групі з оборони України, на якій обговорюватимуться можливі вирішення відкритих питань, «щоб якнайшвидше реалізувати передачу систем Patriot».

Нагадаємо, 16 липня президент США Дональд Трамп заявив, що постачання ракет для Patriot в Україну вже розпочалося. «Вони вже вирушають. Вони йдуть із Німеччини, а потім Німеччина їх заміняє. І у всіх випадках США одержують повну оплату», — сказав Трамп.