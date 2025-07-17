Авіаудар по Добропіллю: зросла кількість жертв

Росіяни вдарили по Добропіллі 16 липня. Фото: Вадим Філашкін

Внаслідок вчорашнього авіаційного удару по Добропіллю зросла кількість жертв, кількість постраждалих не змінилася. Таким чином, росіяни вбили трьох людей у місті. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«На даний момент відомо про 3 загиблих і 27 поранених», — уточнив він.



Усі поранені отримали медичну допомогу, деякі з них евакуйовані в інші області.





Наразі триває розбір завалів, місто працює у штатному режимі.



Енергетики відновлюють електропостачання, оскільки через удар місто частково було знеструмлене.



Нагадаємо, російська армія 16 липня приблизно о 17:20 скинула авіаційну бомбу ФАБ-500 на центр Добропілля. Під удар потрапив магазин «Аврора». Пошкоджено 54 торгові точки, 304 квартири у 13 будинках та 8 автомобілів.

Під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом військового злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).

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