ЗС РФ штурмують підступи до Мирнограда і Покровська, тривають бої

Російські окупаційні сили активізували штурмові дії на Покровському напрямку, прагнучи прорватися до ключових логістичних артерій Сил оборони України в районі Мирнограда і Покровська. Про це повідомив автор військового Telegram-каналу «Скадовський Захисник».
За його даними, головна мета ворога — перерізати маршрути постачання, взяти під контроль дороги на Слов'янку і Межову, тим самим створивши загрозу оточення української групи в цьому районі. Такі дії можуть значно ускладнити логістику і маневровість українських військ на одній з найнапруженіших ділянок фронту.
Найбільш запеклі бої тривають в районах населених пунктів Родинське й Удачне. За даними Генерального штабу України, за останню добу Сили оборони відбили 51 штурмову і наступальну операцію російських військ на Покровському напрямку. Бої велися в районах десяти населених пунктів, включаючи вже згадане Удачне.
Попри масовану атаку, українські підрозділи утримують позиції та продовжують оборонні дії, не дозволяючи ворогу просунутися до стратегічно важливих напрямків.
Ситуація залишається напруженою: російські війська перекидають резерви й посилюють тиск, намагаючись знайти слабкі місця в обороні ЗСУ.
Нагадаємо, «АТЕШ» допоміг ЗСУ завдати удару по розрахунках БПЛА РФ на Донеччині.
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