Два райони Донеччини були під російськими ударами РФ: за добу багато руйнувань та постраждалих

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Окупаційна армія РФ за минулу добу, 16 липня, обстріляла низку населених пунктів Донецької області. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Всього за добу росіяни 30 разів обстріляли населені пункти Донецької області», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удар потрапили два райони:



Покровський район. У Покровську і Родинському зруйнувано по 1 будинку. У Добропіллі 2 людини загинули і 27 поранено, пошкоджено 54 торгові точки, 304 квартири у 13 будинках і 8 автомобілів.





Краматорський район. У Лимані зруйновано 6 будинків, гараж і літню кухню; у Зарічному загинула людина. У Краматорську поранено людину, пошкоджено приватні будинки і багатоповерхівки. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 19 приватних будинків, адмінбудівлю, господарське приміщення і авто.



Раніше ми писали, що внаслідок вчорашнього авіаційного удару по Добропіллю зросла кількість жертв, кількість постраждалих не змінилася. Таким чином, росіяни вбили трьох людей у місті.

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