Російська армія вдарила по Костянтинівці: у місті багато пошкоджень, є поранена

16 липня російські окупанти обстріляли житловий сектор міста Костянтинівка Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.



Пошкоджені 19 приватних будинків, адміністративна будівля, господарська споруда та автомобіль. Загорілися два будинки та господарська споруда. Рятувальники загасили пожежі на загальній площі 200 квадратних метрів.



Внаслідок обстрілу поранення отримала одна людина.

Нагадаємо, що вночі 17 липня російські окупанти завдали ударів по місту Краматорськ Донецької області, внаслідок чого є поранена.