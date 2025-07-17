У ніч проти 17 липня росіяни били по Краматорську КАБами та «шахедами»: постраждало 7 осіб

Наслідки російського обстрілу міста Краматорська Донецької області. Фото: МВА

Шість КАБів, три БПЛА «Герань-2» (російський еквівалент «шахеда»), два БПЛА «Куб-2» — такою зброєю в ніч проти 17 липня російські військові били по Краматорській громаді. Про це сьогодні вранці повідомила міська військова адміністрація.

Також зазначається, що рано вранці 17 липня росіяни вдарили поряд з ринком, застосувавши БПЛА «Куб-2».

Станом на 11:00 відомо, що внаслідок російських обстрілів постраждали 7 людей. Усім їм надається кваліфікована медична допомога, заявили у МВА.

Також зазначається, що є значні руйнування житлової забудови, пошкодження інфраструктури.

На місці обстрілів із самого ранку працюють комунальники, представники керуючих компаній, газовики та енергетики, інтернет-провайдери: ліквідують наслідки влучань та ремонтують пошкоджені комунікації, зазначили у МВА.