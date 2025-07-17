Обстріли Краматорська: у МВА розповіли, в якому стані поранені

Наслідки обстрілу Краматорська. Фото: Краматорська МВА

Поранені внаслідок нічного та ранкового обстрілів Краматорська перебувають у середньому та легкому стані. Про це у коментарі «Новинам Донбасу» повідомив начальник Управління з питань інформаційної політики Краматорської міської військової адміністрації Ігор Єськов.



За його словами, у постраждалих діагностували осколкові поранення голови та тулуба, відкриті переломи.



«Всі госпіталізовані. Постраждали шість чоловіків та одна жінка. Дітей серед постраждалих немає», – розповів Єськов.

Нагадаємо, що вночі та вранці 17 липня російські війська завдали ударів по Краматорську, внаслідок чого поранення отримали сім людей.