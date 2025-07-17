Обстріли Краматорська: у МВА розповіли, в якому стані поранені

Поранені внаслідок нічного та ранкового обстрілів Краматорська перебувають у середньому та легкому стані. Про це у коментарі «Новинам Донбасу» повідомив начальник Управління з питань інформаційної політики Краматорської міської військової адміністрації Ігор Єськов.
За його словами, у постраждалих діагностували осколкові поранення голови та тулуба, відкриті переломи.
«Всі госпіталізовані. Постраждали шість чоловіків та одна жінка. Дітей серед постраждалих немає», – розповів Єськов.
Нагадаємо, що вночі та вранці 17 липня російські війська завдали ударів по Краматорську, внаслідок чого поранення отримали сім людей.