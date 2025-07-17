Росія вдарила по Костянтинівці з артилерії: є жертви та постраждалий

Російська армія вранці, 17 липня, обстріляла прифронтове місто Костянтинівка Донецької області. Внаслідок атаки двоє людей загинули, ще один цивільний — постраждав. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.
За його словами, росіяни вдарили по місту за допомогою ствольної артилерії. Зафіксовано шість попадань житловою інфраструктурою міста.
«Внаслідок обстрілу загинули двоє мирних жителів. Обидві людини отримали смертельні поранення у своїх будинках. Ще одна цивільна людина зазнала поранень і була оперативно доставлена до лікарні міста Костянтинівка», — зазначив він.
Крім того, зруйновано чи пошкоджено фасади понад 30 приватних будинків.
Раніше ми писали, що є КАБів, три БПЛА «Герань-2» (російський еквівалент «шахеду»), два БПЛА «Куб-2» — такою зброєю в ніч проти 17 липня російські військові били Краматорською громадою.
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