Колаборантку з Херсонщини вдруге засудили до 10 років

Тетяна Южаніна — колишня «голова» окупаційної адміністрації села Новоолександрівка в Херсонській області — отримала повторний вирок. Суд заочно призначив їй 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Южаніна добровільно обійняла посаду «голови» сільради у 2022 році після окупації населеного пункту російськими військами.
Вона активно співпрацювала із загарбниками:
Центр національного опору підкреслює: «Колаборація має наслідки. Навіть якщо зрадник втікає — суд не забуває».
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