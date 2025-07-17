Колаборантку з Херсонщини вдруге засудили до 10 років

Тетяна Южаніна — колишня «голова» окупаційної адміністрації села Новоолександрівка в Херсонській області — отримала повторний вирок. Суд заочно призначив їй 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомляє Центр національного спротиву.







Южаніна добровільно обійняла посаду «голови» сільради у 2022 році після окупації населеного пункту російськими військами.

Вона активно співпрацювала із загарбниками:

закликала мешканців села отримувати російські паспорти,

вивішувала прапори РФ,

підтримувала і забезпечувала функціонування окупаційної адміністрації.

Крім того, у 2023 році вона вже була засуджена за участь в організації псевдореферендуму.

Центр національного опору підкреслює: «Колаборація має наслідки. Навіть якщо зрадник втікає — суд не забуває».