В окупованому Єнакієвому вода подається один раз на 3-4 дні

На окупованій території Донецької області склалася критична ситуація із подачею води. Про це в інтерв'ю окупаційному виданню ДАН повідомив «прем'єр-міністр» угруповання «ДНР» Андрій Чертков.

«Найскладніша ситуація з водою в Єнакієвому. Там вона подається один раз на три-чотири дні. Ми практично в ручному режимі контролюємо подачу на всі муніципалітети Єнакіївської групи — Торез, Сніжне, Шахтарськ. Але виправити ситуацію дозволить лише більший обсяг води», — сказав він.

Чертков додав, що ситуація погіршилася із настанням спекотної погоди, і вкотре закликав садівників та городників скоротити до мінімуму полив, щоб вода доходила до багатоквартирних будинків.

«У нашій ситуації ваш урожай буде вирощений за рахунок мешканців багатоквартирних будинків, до яких вода просто фізично не дійде», — заявив Чертков.

Про складну ситуацію з водою на сході регіону Чертков згадував у березні. Однією з причин називав суху погоду та безсніжні зими, що призводить до недостатнього наповнення водосховищ.

Складнощі з водопостачанням спостерігаються також у Донецьку, Макіївці, Ясинуватій, Горлівці, Волновасі та інших містах окупованої частини області, пише ДАН.

Влада угрупування «ДНР» нещодавно запропонувала кілька варіантів вирішення проблеми: використання шахтних вод, збільшення підвезення води, встановлення підвищувальних насосів у під'їздах, монтаж веж Рожновського, вдосконалення технології ремонтів на мережах.