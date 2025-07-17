Верховна Рада призначила Юлію Свириденко на посаду прем'єр-міністра України

ВР призначила Свириденка прем'єр-міністром України.

У четвер, 16 липня, Верховна Рада призначила прем’єр-міністром України Юлію Свириденко. Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.



Згідно з голосуванням 262 народні депутати віддали свої голоси за Юлію Свириденко.



Як голосували депутати:

«Слуга народу» — 201

«Європейська солідарність» — 0

«Батьківщина» — 0

«Платформа за життя та мир» — 15

«Голос» — 1

«Довіра» — 15

«За майбутнє» — 12

«Відновлення України» — 10

Довідка

Юлія Свириденко народилася 25 грудня 1985 року у Чернігові. 2008 року закінчила з відзнакою Київський торговельно-економічний університет, спеціальність «менеджмент антимонопольної діяльності», магістр з менеджменту антимонопольної діяльності. У тому ж році вступила до аспірантури Київського національного торговельно-економічного університету за спеціальністю «Економіка та управління національним господарством».



Ще студентка Свириденко була постійним представником від Чернігова в місті Усі (Китай), де займалася залученням міжнародних інвестицій.



Свою трудову діяльність вона розпочала у 2008 році з посади економіста з фінансової роботи українсько-андорського спільного підприємства АТ «АМП» (Київ). Потім, починаючи з 2015 року, Свириденко займала керівні посади в Чернігівській ОДА.



У вересні 2019 року Юлія Свириденка призначена на посаду заступника міністра, а у липні 2020 року – першого заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.



22 грудня 2020 року Свириденко прийшла працювати на посаду заступника керівника Офісу президента України.



4 листопада 2021 р. Юлію призначено на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України – Міністра економіки України.



Одружена, живе із Сергієм Дерлеменком. Подружжя виховує дочку Софію.



Нагадаємо, 15 липня Денис Шмигаль подав заяву про відставку. Президент Володимир Зеленський зазначив, що досвід Шмигаля буде корисним на посаді міністра оборони, а до цього запропонував Юлії Свириденко, першому віце-прем'єру - міністру економіки, очолити уряд.



16 липня Верховна Рада проголосувала за відставку прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

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