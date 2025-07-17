Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Верховна Рада призначила Юлію Свириденко на посаду прем'єр-міністра України

17 липня 2025, 12:44

Верховна Рада призначила Юлію Свириденко на посаду прем'єр-міністра України

ВР призначила Свириденка прем'єр-міністром України. ВР призначила Свириденка прем'єр-міністром України.

У четвер, 16 липня, Верховна Рада призначила прем’єр-міністром України Юлію Свириденко. Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.

Згідно з голосуванням 262 народні депутати віддали свої голоси за Юлію Свириденко.

Як голосували депутати:

  • «Слуга народу» — 201
  • «Європейська солідарність» — 0
  • «Батьківщина» — 0
  • «Платформа за життя та мир» — 15
  • «Голос» — 1
  • «Довіра» — 15
  • «За майбутнє» — 12
  • «Відновлення України» — 10

Довідка

Юлія Свириденко народилася 25 грудня 1985 року у Чернігові. 2008 року закінчила з відзнакою Київський торговельно-економічний університет, спеціальність «менеджмент антимонопольної діяльності», магістр з менеджменту антимонопольної діяльності. У тому ж році вступила до аспірантури Київського національного торговельно-економічного університету за спеціальністю «Економіка та управління національним господарством».

Ще студентка Свириденко була постійним представником від Чернігова в місті Усі (Китай), де займалася залученням міжнародних інвестицій.

Свою трудову діяльність вона розпочала у 2008 році з посади економіста з фінансової роботи українсько-андорського спільного підприємства АТ «АМП» (Київ). Потім, починаючи з 2015 року, Свириденко займала керівні посади в Чернігівській ОДА.

У вересні 2019 року Юлія Свириденка призначена на посаду заступника міністра, а у липні 2020 року – першого заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

22 грудня 2020 року Свириденко прийшла працювати на посаду заступника керівника Офісу президента України.

4 листопада 2021 р. Юлію призначено на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України – Міністра економіки України.

Одружена, живе із Сергієм Дерлеменком. Подружжя виховує дочку Софію.

Нагадаємо, 15 липня Денис Шмигаль подав заяву про відставку. Президент Володимир Зеленський зазначив, що досвід Шмигаля буде корисним на посаді міністра оборони, а до цього запропонував Юлії Свириденко, першому віце-прем'єру - міністру економіки, очолити уряд.

16 липня Верховна Рада проголосувала за відставку прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Люди
Юлія Свириденко
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Компенсації за зруйноване житло в Україні отримують не всі — чому та як це виправити?
В Україні створено реєстр ушкодженого та знищеного майна — єдине джерело для верифікації руйнувань. Він став основою і для Міжнародного реєстру збитків, зокрема щодо житлової нерухомості.
08 липня 2025, 18:47
НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
12:41
В окупованому Єнакієвому вода подається один раз на 3-4 дні
10:10
«АТЕШ» допоміг ЗСУ завдати удару по розрахунках БПЛА РФ на Донеччині
08:00
«ДНР» затримала ще одного мешканця окупації — чоловіка звинуватили у переказі грошей на українські карти
07:00
Донеччанка під час сварки погрожувала сусідці гранатою
19:27
Експрацівник підприємства зони відчуження Леонід Малик залишається під вартою на окупованій території
18:12
ЗСУ вдарили бомбами JDAM-ER по окупантах під Гуляйполем
17:01
Американець, який шпигував на користь Росії в Донецькій області, отримав громадянство РФ та орден «ДНР»
15:59
Жителі окупованого Луганська знаходяться під загрозою примусової мобілізації до армії РФ
14:55
РФ будує кремлівські храми на окупованій Запорізькій області
10:45
На території аеропорту в окупованому Донецьку пролунав вибух: поранено чоловіка
09:42
Окупована Горлівка зазнала обстрілу: постраждали троє людей
18:08
У Донецьку на дах будинку впав дрон
17:21
Після урагану залишаються без світла близько 10 тисяч мешканців окупованої частини Донецької області
12:13
День Української Державності: активісти «Жовтої стрічки» провели акцію в окупації
17:16
Кулеба анонсував запуск компенсацій за житло на окупованих територіях
16:00
Спочатку спека та пожежі, потім — буря: окупована Луганщина постраждала від негоди
15:29
Син першого глави угрупування «ДНР» увійшов до складу ЦК КПРФ
15:00
Окупанти віддали частину складів ТОТ Донеччини росіянам
13:42
У Маріуполі розчищають фарватер: що відбувається в акваторії Азовського моря
09:36
Окупанти ввели «світло за домовленістю» на півдні України
усі новини
14:52
До України повернули тіла ще 1000 загиблих
14:40
У Міноборони РФ заявили, що Україна нібито готує провокацію з підривом 550 тонн аміаку на Донеччині
14:30
Сухопутні війська продемонстрували доставку боєприпасів на наземних роботах
14:20
ЗСУ просунулися у Сумській області – ISW
14:03
Чи скасують в Україні «дистанційку» в школах?: Федоров поділився подробицями
13:28
Дрони вдарили по місту Рославль у Смоленській області РФ: там розташований військовий завод
13:22
В ОВА розповіли, що зросла кількість жертв внаслідок авіаудару РФ Добропіллю
13:03
Схвалював удари танків РФ по будинках: жителю Добропілля загрожує 8 років
12:44
Верховна Рада призначила Юлію Свириденко на посаду прем'єр-міністра України
12:41
В окупованому Єнакієвому вода подається один раз на 3-4 дні
12:36
Колаборантку з Херсонщини вдруге засудили до 10 років
12:13
Росія вдарила по Костянтинівці з артилерії: є жертви та постраждалий
12:11
Обстріли Краматорська: у МВА розповіли, в якому стані поранені
11:58
У ніч проти 17 липня росіяни били по Краматорську КАБами та «шахедами»: постраждало 7 осіб
11:57
В Україні хочуть скасувати «дистанційне навчання» в школах
11:56
РФ запускає «Шахеди» і «Гербери» хвилями по висотах
11:39
Російська армія вдарила по Костянтинівці: у місті багато пошкоджень, є поранена
11:08
Два райони Донеччини були під російськими ударами РФ: за добу багато руйнувань та постраждалих
11:02
Війська Росії за добу обстріляли кілька населених пунктів Донеччини: загинули три людини, ще 29 – поранені
10:48
ЗС РФ штурмують підступи до Мирнограда і Покровська, тривають бої
усі новини
ВІДЕО
НРК Ardal доставляє БК. Сухопутні війська продемонстрували доставку боєприпасів на наземних роботах
17 липня, 14:30
Безпілотники атакували місто Рославль у Смоленській області Росії — там розташований військовий завод. Ілюстративне фото Дрони вдарили по місту Рославль у Смоленській області РФ: там розташований військовий завод
17 липня, 13:28
Наслідки російського обстрілу міста Краматорська Донецької області. Фото: МВА У ніч проти 17 липня росіяни били по Краматорську КАБами та «шахедами»: постраждало 7 осіб
17 липня, 11:58
Момент удару української авіації по російській позиції на схід від села Степанівка. Використано високоточні авіабомби JDAM-ER. ЗСУ вдарили бомбами JDAM-ER по окупантах під Гуляйполем
16 липня, 18:12
Сьогодні вдень у Дружківці пролунали потужні вибухи. Кадр із відео У Дружківці пролунали вибухи з різницею у кілька секунд
16 липня, 13:58
Пожежники ліквідують загоряння на заводі Barlinek Group у Вінниці. Фото: ДСНС Вінницької області Росія вдарила по польському заводу Barlinek у Вінниці
16 липня, 13:53

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір