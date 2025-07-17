В ОВА розповіли, що зросла кількість жертв внаслідок авіаудару РФ Добропіллю

У місті Добропіллі станом на 13:00 відомо про чотирьох загиблих внаслідок російського обстрілу за допомогою ФАБ-500. Вранці було відомо про три жертви. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
«Кількість загиблих у Добропіллі зросла до 4. Число поранених залишається без змін — 27. Шістьох «важких» людей ми вивезли за межі області, до міста Дніпро. Сподіваємося, що нових жертв більше не буде, адже на момент удару торговий центр вже закрито», — заявив він.
На місці удару працюють органи влади та всі відповідальні служби. Триває розбір завалів.
Нагадаємо, російська армія 16 липня приблизно о 17.20 скинула авіаційну бомбу ФАБ-500 на центр Добропілля. Під удар потрапив магазин «Аврора». Пошкоджено 54 торгові точки, 304 квартири у 13 будинках та 8 автомобілів.
Під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом військового злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).
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