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Чи скасують в Україні «дистанційку» в школах?: Федоров поділився подробицями

17 липня 2025, 14:03

Чи скасують в Україні «дистанційку» в школах?: Федоров поділився подробицями

Дистанційне навчання не скасовують. Фото: Михайло Федоров Дистанційне навчання не скасовують. Фото: Михайло Федоров

В Україні не скасовуватимуть дистанційне навчання у школах. У разі повномасштабної війни безпека дітей є пріоритетом. Про це повідомив потенційний перший віце-прем'єр-міністр України та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Дистанційне навчання не скасовують. Безпека дітей — наш ключовий пріоритет. Ми живемо за умов війни, тому дистанційне навчання залишиться елементом освітнього процесу. Якість дистанційного навчання — пріоритет», — уточнив депутат.

Федоров заявив, що навчання в офлайн-форматі можливе лише за гарантій, що життю дітей нічого не загрожує.

«Громади, депутати протестують проти ймовірності закриття шкіл у прифронтових територіях, де у класах навчається менше дітей, ніж передбачено Наказом. Саме через ці положення Наказ № 1112 буде скасовано», — заявив Федоров.

Міністр трансформації додав, що в Україні активно будуються підземні школи та сучасні укриття, щоб діти могли безпечно навчатись офлайн у будь-яких умовах.

Що не так з наказом №1112?

 Згідно з наказом, з 1 вересня 2025 року учні-ВПО повинні навчатися очно у школі за місцем проживання.

Навчання

Дистанційні класи мають налічувати щонайменше 20 учнів. Це суперечить чинному Закону України «Про повну загальну середню освіту», де мінімальна кількість учнів у класі — п'ять. Школи з меншими дистанційними класами можуть втратити можливість їх утримувати, що вдарить доступність освіти для дітей у різних регіонах.

Діти в окупації

 Школярі можуть навчатися дистанційно за системою педагогічного патронажу. Але для цього батьки зобов'язані надати персональні дані та письмову згоду на їхню обробку. В умовах окупації, де переслідуються будь-які прояви зв'язку з Україною, це створює ризики для безпеки сімей та фактично може завадити доступу дітей до української освіти.

Навчання у прифронтових регіонах

У МОН акцентують увагу на поверненні дітей за парти у тих навчальних закладах, де є укриття. Однак у багатьох місцях укриттів немає чи вони відповідають вимогам. Та й сама дорога до школи в регіонах, які постійно зазнають обстрілів, може бути небезпечною. У МОН запевняють, що не заборонять школам «дистанційку», особливо у прифронтових громадах. Однак для цього також є свої вимоги.

Як зазначається, з 1 вересня 2025 року в Україні запровадять зміни у сфері дистанційного навчання в умовах воєнного стану. Вони стосуватимуться дітей, які мешкають і на тимчасово окупованих територіях, і за кордоном.

Раніше ми писали, що Федоров 16 липня анонсував скасування наказу Міністерства освіти і науки №1112 щодо дистанційного навчання в українських школах. За його словами, депутати шукатимуть шлях, як досягати цілей та виводитимуть дітей в офлайн, у безпечні школи.

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