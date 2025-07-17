Сухопутні війська продемонстрували доставку боєприпасів на наземних роботах

Фахівці 155-ї окремої механізованої бригади тестують багатофункціональний розвідувальний комплекс (НРК) Ardal в польових умовах, повідомляє офіційний Telegram-канал Сухопутних військ ЗС України.
Цей наземний робот допомагає рятувати життя піхоти, забезпечуючи підвезення боєприпасів, евакуацію та логістику навіть у найнебезпечніших зонах.
У Сухопутних військах запрошують усіх охочих стати операторами НРК через Центр рекрутингу Drone Force.
Раніше російські військові здалися в полон наземним роботам на Харківщині.
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