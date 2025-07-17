У Міноборони РФ заявили, що Україна нібито готує провокацію з підривом 550 тонн аміаку на Донеччині

У військовому відомстві РФ заявили про нібито підготовку Україною провокації з підривом великої кількості аміаку на Донеччині. Фото: Міноборони Росії

Начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил РФ генерал-майор Олексій Ртищев заявив, що Україна нібито має намір підірвати розподільний пункт аміаку в Новотроїцькому Донецької області, щоб звинуватити Росію у створенні техногенної катастрофи.

Про це сьогодні повідомляє Міноборони РФ.

«Під час оперативних заходів 3 липня 2025 року було встановлено факт розміщення військовослужбовцями ЗСУ у великому розподільчому пункті аміаку в районі населеного пункту Новотроїцьке антенно-щоглового обладнання. Підприємство є об'єктом небезпеки першого класу, а через його ураження внаслідок удару можливий викид у довкілля понад 550 тонн рідкого аміаку», — сказав Ртищев під час брифінгу.

За його словами, згодом Україна нібито розраховує звинуватити Росію в умисному створенні техногенної катастрофи.

«Подібні провокації є частиною київської тактики щодо створення "хімічного поясу" — розстановки та підриву ємностей з токсичними хімікатами в районах бойових дій російських військ», — заявив він.

Як доказ Ртищев представив нібито оригінал листа заступника директора підприємства «Укрхімтранс-аміак» на адресу начальника обласної військової адміністрації, в якому підтверджується розміщення на об'єкті обладнання військового призначення.

З матеріалів випливає, що йдеться про Новотроїцьке Краматорського району Донецької області, йдеться у повідомленні.