До України повернули тіла ще 1000 загиблих

До України повернули тіла 1000 загиблих українців, зокрема військовослужбовців, за результатами репатріаційних заходів. Про це повідомили у пресслужбі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
«За твердженням російської сторони, тіла належать громадянам України, зокрема, військовослужбовцям. Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть проведені всі необхідні експертизи та ідентифікація репатрійованих тіл», — йдеться у повідомленні.
Тіла вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об'єднаного центру при РБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, які зникли безвісти за особливих обставин.
У відомстві висловили подяку Міжнародному Комітету Червоного Хреста, а також особовому складу Збройних Сил України.
Раніше ми писали, що 16 червня відбувся завершальний етап репатріаційних заходів, в Україну повернули ще 1245 тіл загиблих українців, зокрема, військовослужбовців.
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