Росіяни під час обстрілу поранили одну людину в Костянтинівці

Прифронтове місто Костянтинівка Донецької області вдень, 17 липня, вкотре потрапило під російський обстріл. Відомо про одного пораненого. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.
«Близько 13:00 російські окупанти здійснили чергову атаку на місто Костянтинівку. Внаслідок удару ударним FPV-дроном поранення отримала одна цивільна людина», — уточнив він.
За попередніми даними, метою атаки став житловий сектор. Внаслідок влучення дрону пошкоджено фасад приватного будинку.
Крім того, Горбунов закликав мешканців виїжджати із міста.
Раніше ми писали, що російська армія вранці, 17 липня, обстріляла прифронтове місто Костянтинівка Донецької області. Внаслідок атаки двоє людей загинули, ще один цивільний — постраждав.
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