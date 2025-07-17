Шістьох осіб поранено внаслідок ранкового удару по Краматорську

У Краматорську внаслідок ранкового обстрілу поранено 6 мирних жителів. Про це повідомляє Національна поліція у Донецькій області.
«Сьогодні близько 07:50 російські війська завдали удару по місцю скупчення людей, застосувавши два БПЛА «Куб-2». Поліцейські документують наслідки атаки», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок ударів поранень дістали шість осіб — п'ять чоловіків віком 25, 41, 57, 66 та 67 років, а також 73-річна жінка.
Пошкоджено два транспортні засоби.
Раніше повідомлялося, що в ніч проти 17 липня при атаці на Краматорську громаду війська РФ використали шість КАБів, три БПЛА «Герань-2» (російський еквівалент «шахеду») та два БПЛА «Куб-2».
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