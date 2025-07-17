Удар по центру Добропілля: росіяни хотіли якнайбільше жертв серед цивільного населення – прокуратура

Наслідки удару по центру Добропілля. Фото: Донецька ОВА

16 липня російські війська авіабомбою ФАБ-500 вдарили по центру міста Добропілля Донецької області. Про це в ефірі «Суспільного» повідомив заступник керівника Донецької обласної прокуратури Олександр Голубов.



За його словами, тип озброєння, місце та час удару вказують на те, що ЗС РФ хотіли якнайбільше руйнувань і жертв серед цивільного населення.



«Удар був завданий по торгових рядах у житловому кварталі ще й у годину пік, коли люди поверталися з роботи. Хочу зазначити, що військових об'єктів поряд із місцем влучання не було, тому окупанти якраз хотіли завдати удару по цивільному населенню», – сказав Голубов.

Нагадаємо, що по Добропіллю росіяни вдарили о 17:18. У місті пошкоджені багатоповерхівки, торгові павільйони та автомобілі.



Внаслідок атаки загинули чотири людини, ще 27 – отримали поранення.