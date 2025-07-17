БПЛА «Рейду» ухилився від ракети та знищив ЗРК РФ

Момент ухилення українського дрона від ракети російського ЗРК

Розвідувальний безпілотник Сил оборони України успішно ухилився від ракети російського зенітно-ракетного комплексу і знищив його. Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Сил безпілотних систем ЗСУ.



У Донецькій області оператори 413-го батальйону «Рейд» виявили ЗРК «Стріла-10» і провели повітряну розвідку. Під час місії дрон був помічений російськими військовими, які негайно випустили по ньому ракету. Однак оператору вдалося виконати маневр ухилення.

USF Operators Evaded Missile and Struck Enemy Air Defense System



У Донецькому регіоні, оператори від @413_raid Battalion of Unmanned Systems Forces помітили і стріляли "Strela-10" surface-to-air missile system.



Під час reconnaissance mission, "Raid" UAV був… pic.twitter.com/Dv598RPCwd - Unmanned Systems Forces (@usf_army) July 17, 2025



Після першої невдалої спроби російський розрахунок спробував приховати установку в лісосмузі. Завдяки збереженню дрона і діям екіпажу, ППО було повторно виявлено і знищено точним ударом разом з розрахунком.