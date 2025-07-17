Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

БПЛА «Рейду» ухилився від ракети та знищив ЗРК РФ

17 липня 2025, 15:59

БПЛА «Рейду» ухилився від ракети та знищив ЗРК РФ

Момент ухилення українського дрона від ракети російського ЗРК Момент ухилення українського дрона від ракети російського ЗРК

Розвідувальний безпілотник Сил оборони України успішно ухилився від ракети російського зенітно-ракетного комплексу і знищив його. Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Сил безпілотних систем ЗСУ.

У Донецькій області оператори 413-го батальйону «Рейд» виявили ЗРК «Стріла-10» і провели повітряну розвідку. Під час місії дрон був помічений російськими військовими, які негайно випустили по ньому ракету. Однак оператору вдалося виконати маневр ухилення.


Після першої невдалої спроби російський розрахунок спробував приховати установку в лісосмузі. Завдяки збереженню дрона і діям екіпажу, ППО було повторно виявлено і знищено точним ударом разом з розрахунком.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Донецька область
Інше
БПЛА СОУ ухилився від ракети російського ЗРК ЗРК Стріла-10 ЗС РФ
Організації
СБС Рейд
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Компенсації за зруйноване житло в Україні отримують не всі — чому та як це виправити?
В Україні створено реєстр ушкодженого та знищеного майна — єдине джерело для верифікації руйнувань. Він став основою і для Міжнародного реєстру збитків, зокрема щодо житлової нерухомості.
08 липня 2025, 18:47
НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
17:26
У РФ та на окупованих територіях штрафуватимуть за читання «екстремістського контенту»
12:41
В окупованому Єнакієвому вода подається один раз на 3-4 дні
10:10
«АТЕШ» допоміг ЗСУ завдати удару по розрахунках БПЛА РФ на Донеччині
08:00
«ДНР» затримала ще одного мешканця окупації — чоловіка звинуватили у переказі грошей на українські карти
07:00
Донеччанка під час сварки погрожувала сусідці гранатою
19:27
Експрацівник підприємства зони відчуження Леонід Малик залишається під вартою на окупованій території
18:12
ЗСУ вдарили бомбами JDAM-ER по окупантах під Гуляйполем
17:01
Американець, який шпигував на користь Росії в Донецькій області, отримав громадянство РФ та орден «ДНР»
15:59
Жителі окупованого Луганська знаходяться під загрозою примусової мобілізації до армії РФ
14:55
РФ будує кремлівські храми на окупованій Запорізькій області
10:45
На території аеропорту в окупованому Донецьку пролунав вибух: поранено чоловіка
09:42
Окупована Горлівка зазнала обстрілу: постраждали троє людей
18:08
У Донецьку на дах будинку впав дрон
17:21
Після урагану залишаються без світла близько 10 тисяч мешканців окупованої частини Донецької області
12:13
День Української Державності: активісти «Жовтої стрічки» провели акцію в окупації
17:16
Кулеба анонсував запуск компенсацій за житло на окупованих територіях
16:00
Спочатку спека та пожежі, потім — буря: окупована Луганщина постраждала від негоди
15:29
Син першого глави угрупування «ДНР» увійшов до складу ЦК КПРФ
15:00
Окупанти віддали частину складів ТОТ Донеччини росіянам
13:42
У Маріуполі розчищають фарватер: що відбувається в акваторії Азовського моря
усі новини
17:26
У РФ та на окупованих територіях штрафуватимуть за читання «екстремістського контенту»
17:17
Встановлено особу російського лікаря, який катував українських військовополонених
16:56
Су-27 ЗСУ завдав удару GBU-39 по базі військових РФ у Бєлгородській області
16:55
Міністерства національної єдності більше немає: хто тепер опікується питаннями переселенців
16:49
Під Лиманом через російські обстріли виникли лісові пожежі: ситуація складна – ДСНС
16:40
З Донеччини евакуювали ще 11 маломобільних жителів у Тернопільську область
16:38
Найближчим часом війська РФ розпочнуть масштабний літній наступ в Україні — CNN
16:16
Енергетики повернули світло в 11 обстріляних сіл Донецької області
16:11
Новий Кабінет міністрів України: хто залишився, а хто пішов
15:59
БПЛА «Рейду» ухилився від ракети та знищив ЗРК РФ
15:28
Обстріл Добропілля: аварійно-рятувальні роботи завершені, загинули чотири людини
15:10
Удар по центру Добропілля: росіяни хотіли якнайбільше жертв серед цивільного населення – прокуратура
15:09
Шістьох осіб поранено внаслідок ранкового удару по Краматорську
15:09
Росіяни під час обстрілу поранили одну людину в Костянтинівці
14:52
До України повернули тіла ще 1000 загиблих
14:40
У Міноборони РФ заявили, що Україна нібито готує провокацію з підривом 550 тонн аміаку на Донеччині
14:30
Сухопутні війська продемонстрували доставку боєприпасів на наземних роботах
14:20
ЗСУ просунулися у Сумській області – ISW
14:03
Чи скасують в Україні «дистанційку» в школах? Федоров поділився подробицями
13:28
Дрони вдарили по місту Рославль у Смоленській області РФ: там розташований військовий завод
усі новини
ВІДЕО
Момент удару GBU-39 по базі російських військових у Бєлгородській області Су-27 ЗСУ завдав удару GBU-39 по базі військових РФ у Бєлгородській області
17 липня, 16:56
Момент ухилення українського дрона від ракети російського ЗРК БПЛА «Рейду» ухилився від ракети та знищив ЗРК РФ
17 липня, 15:59
НРК Ardal доставляє БК. Сухопутні війська продемонстрували доставку боєприпасів на наземних роботах
17 липня, 14:30
Безпілотники атакували місто Рославль у Смоленській області Росії — там розташований військовий завод. Ілюстративне фото Дрони вдарили по місту Рославль у Смоленській області РФ: там розташований військовий завод
17 липня, 13:28
Наслідки російського обстрілу міста Краматорська Донецької області. Фото: МВА У ніч проти 17 липня росіяни били по Краматорську КАБами та «шахедами»: постраждало 7 осіб
17 липня, 11:58
Момент удару української авіації по російській позиції на схід від села Степанівка. Використано високоточні авіабомби JDAM-ER. ЗСУ вдарили бомбами JDAM-ER по окупантах під Гуляйполем
16 липня, 18:12
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір