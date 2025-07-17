Енергетики повернули світло в 11 обстріляних сіл Донецької області

З 14 по 16 липня енергетики компанії «ДТЕК Донецькі електромережі» відновили електропостачання в 11 населених пунктах Донецької області, які постраждали від російських обстрілів. Про це повідомляє офіційний канал Донецької ОДА.
Завдяки оперативній роботі фахівців, електрика знову з'явилася в майже 21 тисячі будинків.
У «ДТЕК» зазначають, що ремонтні бригади починають відновлення відразу після отримання дозволу від військових і за умови відносної безпеки в зоні проведення робіт.
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