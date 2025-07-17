З Донеччини евакуювали ще 11 маломобільних жителів у Тернопільську область

Маломобільних жителів Шахівської, Костянтинівської та Покровської громад Донецької області було евакуйовано до Тернопільської області України. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Людей розмістили у комфортних умовах безкоштовно.
За словами начальника адміністрації, щодня транзитний пункт Донецької ОДА приймає понад 100 евакуйованих.
«Тут надають гаряче харчування, гуманітарну та психологічну допомогу, а також допомагають із реєстрацією на одноразову грошову виплату – 10800 грн на особу», – уточнив Філашкін.
Як зазначається, з початку поточного року вже 1045 мешканців Донецької області централізовано розселено у 15 областях України.
Раніше ми писали, що у Дружківській громаді Краматорського району Донецької області прийнято рішення збільшити кількість населених пунктів, де оголошено обов'язкову евакуацію сімей з дітьми примусовим способом.
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