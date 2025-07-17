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Новий Кабінет міністрів України: хто залишився, а хто пішов

17 липня 2025, 16:11

Новий Кабінет міністрів України: хто залишився, а хто пішов

Новий Кабінет міністрів України: хто залишився, а хто пішов

Верховна Рада затвердила новий склад Кабінету міністрів України за поданням нової прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.

На пленарному засіданні у четвер, 17 липня, в якому розглядалися кандидатури на посади, за призначення міністрів проголосували 253 народні депутати.

Серед тих, хто голосував, були 194 депутати фракції «Слуга народу», 15 — депутатської групи «Довіра», 13 — від «За майбутнє», 13 — від «Платформи за життя та мир», 10 — від «Відновлення України», сім позафракційних депутатів та один — від «Голосу». Жодного голосу не віддали депутати фракцій «Європейська солідарність» та «Батьківщина».

Крім того, вісім депутатів «Євросолідарності», один із «Голосу» та по два депутати від «Слуги народу» та позафракційних проголосували проти.

Серед значних кадрових змін підвищення Михайла Федорова до першого віцепрем'єр-міністра України, міністра цифрової трансформації. Також Тарас Качка, колишній заступник міністра економіки та торгівельний представник України, став новим віцепрем'єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Олексій Соболєв, раніше перший заступник міністра економіки, був призначений керівником об'єднаного міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Денис Улютін, колишній перший заступник міністра фінансів, очолив об'єднане міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України.

Деякі міністри залишилися на своїх посадах, але зі зміною обов'язків: Герман Галущенко став міністром юстиції (раніше обіймав посаду міністра енергетики), а Світлана Грінчук очолила міністерство енергетики (була міністеркою з питань захисту довкілля та природних ресурсів).

У колишньому складі залишаються віцепрем'єр із відновлення Олексій Кулеба, міністр молоді та спорту Матвій Бідний, міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, міністр освіти та науки Оксен Лісовий, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко та міністр фінансів Сергій Марченко.

Дениса Шмигаля призначили міністром оборони за квотою президента, а Андрія Сибігу перепризначили міністром закордонних справ.

Водночас Рада не затвердила нового міністра культури, оскільки консультації щодо кандидатури продовжуються.

Таким чином, зі складу уряду пішли: Ольга Стефанишина (віцепрем'єрка з питань європейської інтеграції), Олексій Чернишов (міністр з питань національної єдності), Олег Немчинов (міністр Кабінету міністрів), Оксана Жолнович (міністр соціальної політики), Віталій Коваль (міністр аграрної політики), Микола Точицький (міністр аграрної політики), Микола Точицький та Рустем Умєров (міністр оборони).

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