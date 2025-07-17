Су-27 ЗСУ завдав удару GBU-39 по базі військових РФ у Бєлгородській області

На Харківському напрямку винищувач Су-27 Повітряних сил України атакував базу російських військових скидом чотирьох керованих авіабомб GBU-39. Про це повідомляється в блозі Повітряних сил ЗСУ «Соняшник».
Як інформує Telegram-канал War Archive, удар припав на дві будівлі, де розміщувався особовий склад ЗС РФ. За попередніми даними, ціллю стало село Петрівка в Бєлгородській області.
Інформація щодо наслідків удару уточнюється. Раніше МіГ-29 ЗСУ за допомогою GBU-39 знищив гармату і живу силу РФ.
Нагадаємо, українська авіація завдала удару по російській позиції двома авіабомбами JDAM-ER, імовірно модифікації GBU-62.
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