Міністерства національної єдності більше немає: хто тепер опікується питаннями переселенців

Міністерства національної єдності більше не буде в Україні. Про це йдеться з рішення Верховної Ради України від 17 липня, яке проголосувало за призначення міністрів в оновленому уряді. У списку немає Олексія Чернишова, який раніше очолював це міністерство. Також у списку немає самого відомства.



Міністерство національної єдності було створено наприкінці 2024 року. Воно прийшло на зміну міністерству реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Його створили з метою ефективного розв'язання питань інтеграції громадян, які через війну залишили свої домівки — переселенців та біженців.



Наразі міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України стало головним органом, який займається питаннями внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Воно займається питаннями соціального захисту переселенців, включаючи їх реєстрацію, допомогу у працевлаштуванні, житло та надання соціальної підтримки.



На початку липня українські правозахисні організації закликали владу посилити міністерство національної єдності питаннями державної політики щодо постраждалих внаслідок збройної агресії проти України або зберегти посаду віцепрем'єр-міністр з питань національної єдності України без портфеля, але з профільними заступниками у кожному міністерстві.



Звернення підписали: Центр прав людини ZMINA, Кримська правозахисна група, ГО «КримЅОЅ», БФ «Схід SOS», ГО «Донбас СОС», БФ «Стабілізейшен Супорт Сервісез», ГО «ГРУПА ВПЛИВУ» та БФ «Право на захист».



У червні НАБУ та САП повідомили Олексію Чернишову, який раніше обіймав посаду міністра розвитку громад та територій, про підозру у зловживанні службовим становищем та отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб. Чернишов став шостим підозрюваним у справі про масштабну корупційну угоду у будівельній сфері за участю топчиновників.