Встановлено особу російського лікаря, який катував українських військовополонених

Ілля Сорокін. Фото із соцмереж

Розслідувальний проект «Схеми» встановив особу лікаря, який катував українських військовополонених у виправній колонії №10 у російській Мордовії. Це 34-річний Ілля Сорокін – співробітник медико-санітарної частини № 13, яка обслуговує ВК.

Декілька колишніх полонених розповіли «Схемам» про лікаря, який катував їх, не надавав їм медичної допомоги і знущався з них у ВК-10. Вони не знали його справжнє ім'я, і лише деякі бачили його обличчя. Полонені прозвали лікаря Лікарем Зло.

Зазначається, що офіцер 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС України Павло Афісов, який пробув у колонії півтора роки, розповів, що цей лікар регулярно застосовував електрошокер, змушував бранців повзати чи стрибати та вигукувати тексти російських пісень.

Згідно з розслідуванням, як мінімум в одному випадку відмова у медичній допомозі у ВК-10 могла призвести до смерті одного українського військовополоненого — Володимира Юхименка. У свідоцтві про смерть Юхименка, виданого російською стороною, йдеться, що він помер 1 вересня 2023 року. Українська експертиза встановила, що військовополонений на момент загибелі мав пневмонію, численні побої, переломи та крововиливи.

«Схеми» зв'язалися з Сорокіним. На запитання про тортури над українськими військовими він відповів: «Такого бути не може. Я там не працюю». При цьому факт роботи Сорокіна у колонії підтвердили в адміністрації медсанчастини.