Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

У РФ та на окупованих територіях штрафуватимуть за читання «екстремістського контенту»

17 липня 2025, 17:26

У РФ та на окупованих територіях штрафуватимуть за читання «екстремістського контенту»

Державна Дума прийняла поправку щодо штрафів за цілеспрямований пошук заборонених в РФ матеріалів.

Так, КпАП РФ доповнюється статтею 13.53, яка передбачає відповідальність за навмисний пошук в інтернеті «свідомо екстремістських матеріалів», що включені до списку екстремістських матеріалів, а також за отримання доступу до них, в тому числі за допомогою VPN. Це тягне за собою накладення штрафу на громадян від трьох до п’яти тисяч рублів.

Голова комітету з інформаційної політики Сергій Боярський звернув увагу, що поправка не передбачає штрафів за використання заборонених в РФ Instagram та Facebook через VPN.

Автори законопроєкту — депутати-єдинороси Василь Піскарьов, Євген Москвичов, Олександр Хінштейн, Рахім Азімов, Ернест Валєєв та Анатолій Виборний, а також Олександр Терентьєв («Справедлива Росія — Патріоти — За правду»).

До цього моменту в російському законодавстві штрафували лише за поширення «екстремістського контенту», а за споживання — ні.

З 1 вересня споживати український контент на окупованій території буде небезпечно. Можна очікувати посилення перевірок особистих гаджетів українців на окупованих територіях та на блокпостах.

Експерти в IT зазначають, що відстежити що саме читає в інтернеті людина можна не тільки через перевірку гаджетів, а і через історію браузерів.
Тому поради для українців в окупації наступні:

  • За можливості мати 2 гаджети – один, який можна носити із собою, інший — вдома для читання;
  • Відвідувати українські медіаресурси виключно у режимі «інкогніто».

Читайте також:

«Новини Донбасу» — у мобільному браузері Ceno: Тепер нас можна читати в окупації без VPN

ТЕГИ

Інше
цензура екстремізм заборонений контент

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Компенсації за зруйноване житло в Україні отримують не всі — чому та як це виправити?
В Україні створено реєстр ушкодженого та знищеного майна — єдине джерело для верифікації руйнувань. Він став основою і для Міжнародного реєстру збитків, зокрема щодо житлової нерухомості.
08 липня 2025, 18:47
НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
17:26
У РФ та на окупованих територіях штрафуватимуть за читання «екстремістського контенту»
12:41
В окупованому Єнакієвому вода подається один раз на 3-4 дні
10:10
«АТЕШ» допоміг ЗСУ завдати удару по розрахунках БПЛА РФ на Донеччині
08:00
«ДНР» затримала ще одного мешканця окупації — чоловіка звинуватили у переказі грошей на українські карти
07:00
Донеччанка під час сварки погрожувала сусідці гранатою
19:27
Експрацівник підприємства зони відчуження Леонід Малик залишається під вартою на окупованій території
18:12
ЗСУ вдарили бомбами JDAM-ER по окупантах під Гуляйполем
17:01
Американець, який шпигував на користь Росії в Донецькій області, отримав громадянство РФ та орден «ДНР»
15:59
Жителі окупованого Луганська знаходяться під загрозою примусової мобілізації до армії РФ
14:55
РФ будує кремлівські храми на окупованій Запорізькій області
10:45
На території аеропорту в окупованому Донецьку пролунав вибух: поранено чоловіка
09:42
Окупована Горлівка зазнала обстрілу: постраждали троє людей
18:08
У Донецьку на дах будинку впав дрон
17:21
Після урагану залишаються без світла близько 10 тисяч мешканців окупованої частини Донецької області
12:13
День Української Державності: активісти «Жовтої стрічки» провели акцію в окупації
17:16
Кулеба анонсував запуск компенсацій за житло на окупованих територіях
16:00
Спочатку спека та пожежі, потім — буря: окупована Луганщина постраждала від негоди
15:29
Син першого глави угрупування «ДНР» увійшов до складу ЦК КПРФ
15:00
Окупанти віддали частину складів ТОТ Донеччини росіянам
13:42
У Маріуполі розчищають фарватер: що відбувається в акваторії Азовського моря
усі новини
19:29
Командир із ЗС РФ наказав стратити 23 українців під час окупації Бучі — його особу встановлено
18:28
Росіяни риють траншеї для зльоту дронів-камікадзе
17:26
У РФ та на окупованих територіях штрафуватимуть за читання «екстремістського контенту»
17:17
Встановлено особу російського лікаря, який катував українських військовополонених
16:56
Су-27 ЗСУ завдав удару GBU-39 по базі військових РФ у Бєлгородській області
16:55
Міністерства національної єдності більше немає: хто тепер опікується питаннями переселенців
16:49
Під Лиманом через російські обстріли виникли лісові пожежі: ситуація складна – ДСНС
16:40
З Донеччини евакуювали ще 11 маломобільних жителів у Тернопільську область
16:38
Найближчим часом війська РФ розпочнуть масштабний літній наступ в Україні — CNN
16:16
Енергетики повернули світло в 11 обстріляних сіл Донецької області
16:11
Новий Кабінет міністрів України: хто залишився, а хто пішов
15:59
БПЛА «Рейду» ухилився від ракети та знищив ЗРК РФ
15:28
Обстріл Добропілля: аварійно-рятувальні роботи завершені, загинули чотири людини
15:10
Удар по центру Добропілля: росіяни хотіли якнайбільше жертв серед цивільного населення – прокуратура
15:09
Шістьох осіб поранено внаслідок ранкового удару по Краматорську
15:09
Росіяни під час обстрілу поранили одну людину в Костянтинівці
14:52
До України повернули тіла ще 1000 загиблих
14:40
У Міноборони РФ заявили, що Україна нібито готує провокацію з підривом 550 тонн аміаку на Донеччині
14:30
Сухопутні війська продемонстрували доставку боєприпасів на наземних роботах
14:20
ЗСУ просунулися у Сумській області – ISW
усі новини
ВІДЕО
Момент удару GBU-39 по базі російських військових у Бєлгородській області Су-27 ЗСУ завдав удару GBU-39 по базі військових РФ у Бєлгородській області
17 липня, 16:56
Момент ухилення українського дрона від ракети російського ЗРК БПЛА «Рейду» ухилився від ракети та знищив ЗРК РФ
17 липня, 15:59
НРК Ardal доставляє БК. Сухопутні війська продемонстрували доставку боєприпасів на наземних роботах
17 липня, 14:30
Безпілотники атакували місто Рославль у Смоленській області Росії — там розташований військовий завод. Ілюстративне фото Дрони вдарили по місту Рославль у Смоленській області РФ: там розташований військовий завод
17 липня, 13:28
Наслідки російського обстрілу міста Краматорська Донецької області. Фото: МВА У ніч проти 17 липня росіяни били по Краматорську КАБами та «шахедами»: постраждало 7 осіб
17 липня, 11:58
Момент удару української авіації по російській позиції на схід від села Степанівка. Використано високоточні авіабомби JDAM-ER. ЗСУ вдарили бомбами JDAM-ER по окупантах під Гуляйполем
16 липня, 18:12

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір