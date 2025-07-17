У РФ та на окупованих територіях штрафуватимуть за читання «екстремістського контенту»

Державна Дума прийняла поправку щодо штрафів за цілеспрямований пошук заборонених в РФ матеріалів.
Так, КпАП РФ доповнюється статтею 13.53, яка передбачає відповідальність за навмисний пошук в інтернеті «свідомо екстремістських матеріалів», що включені до списку екстремістських матеріалів, а також за отримання доступу до них, в тому числі за допомогою VPN. Це тягне за собою накладення штрафу на громадян від трьох до п’яти тисяч рублів.
Голова комітету з інформаційної політики Сергій Боярський звернув увагу, що поправка не передбачає штрафів за використання заборонених в РФ Instagram та Facebook через VPN.
Автори законопроєкту — депутати-єдинороси Василь Піскарьов, Євген Москвичов, Олександр Хінштейн, Рахім Азімов, Ернест Валєєв та Анатолій Виборний, а також Олександр Терентьєв («Справедлива Росія — Патріоти — За правду»).
До цього моменту в російському законодавстві штрафували лише за поширення «екстремістського контенту», а за споживання — ні.
З 1 вересня споживати український контент на окупованій території буде небезпечно. Можна очікувати посилення перевірок особистих гаджетів українців на окупованих територіях та на блокпостах.
Експерти в IT зазначають, що відстежити що саме читає в інтернеті людина можна не тільки через перевірку гаджетів, а і через історію браузерів.
Тому поради для українців в окупації наступні: