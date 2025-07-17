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Росіяни риють траншеї для зльоту дронів-камікадзе

17 липня 2025, 18:28

Росіяни риють траншеї для зльоту дронів-камікадзе

Маскована траншея для зльоту російських FPV-дронів на передовій. Фото: ШІ Маскована траншея для зльоту російських FPV-дронів на передовій. Фото: ШІ

Російські військові на одному з напрямків почали використовувати нову тактику для запуску FPV-дронів. Про це повідомляє автор Telegram-каналу «Офіцер».

За його даними, окупанти риють траншеї довжиною в кілька сотень метрів, які потім накривають і маскують. Дрон пролітає цей відрізок як по тунелю — і тільки потім виходить у відкритий простір, де може бути зафіксований засобами спостереження.

«Якщо ви виявили місце зльоту ворожих FPV — це не означає, що ви знайшли місцеперебування їхніх пілотів, будьте уважнішими», — пише автор.

Судячи з усього, таку тактику росіяни застосовують у відповідь на активне полювання по позиціях операторів БПЛА ЗС РФ. Їх знищення значно знижує ефективність штурмових дій противника.

Раніше ЗСУ завдали удару по базі дронів РФ у Курській області, в результаті якого було знищено 20 операторів.

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Траншеї для запуску FPV-дронів РФ будує маскувальні траншеї для дронів нова тактика запуску FPV-дронів
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