Росіяни риють траншеї для зльоту дронів-камікадзе

Російські військові на одному з напрямків почали використовувати нову тактику для запуску FPV-дронів. Про це повідомляє автор Telegram-каналу «Офіцер».
За його даними, окупанти риють траншеї довжиною в кілька сотень метрів, які потім накривають і маскують. Дрон пролітає цей відрізок як по тунелю — і тільки потім виходить у відкритий простір, де може бути зафіксований засобами спостереження.
«Якщо ви виявили місце зльоту ворожих FPV — це не означає, що ви знайшли місцеперебування їхніх пілотів, будьте уважнішими», — пише автор.
Судячи з усього, таку тактику росіяни застосовують у відповідь на активне полювання по позиціях операторів БПЛА ЗС РФ. Їх знищення значно знижує ефективність штурмових дій противника.
Раніше ЗСУ завдали удару по базі дронів РФ у Курській області, в результаті якого було знищено 20 операторів.
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