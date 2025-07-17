Командир із ЗС РФ наказав стратити 23 українців під час окупації Бучі — його особу встановлено

Національна поліція України встановила особу російського офіцера, який, за даними слідства, наказав стратити 19 мирних жителів і 4 військовополонених під час окупації Київської області в березні 2022 року.



«Воєнний злочин стався під час тимчасової окупації Київської області. Слідчі поліції встановили особу командира — начальника штабу 5-ї окремої гвардійської танкової Тацинської червонопрапорної ордена Суворова бригади 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу ЗС РФ», — йдеться у повідомленні поліції.



За інформацією правоохоронців, офіцер наказував розстрілювати беззбройних мирних жителів у районі між селами Березівка та Бузова Бучанського району, де російські військові обладнали позиції. Цивільних убивали, коли вони намагалися залишити зону бойових дій.



Крім того, окупанти знущалися з місцевих жителів: катували їх, інсценували страти та утримували у підвалах без їжі та води.

У пресслужбі Головного управління розвідки раніше опублікували радіоперехоплення, як командир одного з підрозділів ЗС РФ віддав прямий наказ на розстріл поранених українських військовослужбовців.