На базі відпочинку в окупованій Луганщині страждають тварини — «прокуратура ЛНР» перевіряє

На окупованій Луганщині на одній із баз відпочинку утримують тварин у неналежних умовах. Місцеві жителі звернули на це увагу, опублікувавши кадри тварин у соціальних мережах.
Відвідувачі бази відпочинку стверджують, що в імпровізованому зоопарку в Станично-Луганському районі тварини утримуються в умовах, які завдають їм страждань. Деякі з них виснажені.
Так звана «прокуратура ЛНР» організувала «дослідчу перевірку».
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Як повідомлялося, московський зоопарк взявся допомогти розв'язати проблему бродячих собак в окупованому Маріуполі.