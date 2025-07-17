Свириденко: уряд розробить податкові стимули для бізнесу на прифронтових територіях

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що уряд розроблятиме спеціальний режим та податкові стимули для бізнесу у прифронтових районах.



«Український бізнес сьогодні активно підтримує армію, фінансуючи її витрати. Усі кошти, які надходять до державного бюджету, забезпечують функціонування сил безпеки та оборони. Для нас дуже важливо, щоб бізнес продовжував свою діяльність, особливо на прифронтових територіях», — заявила Свириденко під час засідання Верховної Ради 17 липня, перед своїм призначенням на посаду прем'єрки.



Вона наголосила, що у співпраці з віцепрем'єром з питань відновлення Олексієм Кулебою розробляється комплексний план та спеціальний режим для прифронтових територій, який не лише забезпечить покращені умови для реалізації програм підтримки, а й включатиме податкові стимули з огляду на те, що ці райони вимагають більше часу та ресурсів для відновлення.

Як повідомлялося, міністерства національної єдності більше не буде в Україні. Про це йдеться з рішення Верховної Ради України від 17 липня, яке проголосувало за призначення міністрів в оновленому уряді. У списку немає Олексія Чернишова, який раніше очолював це міністерство. Також у списку немає самого відомства.