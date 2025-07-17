США відкладуть постачання систем Patriot для Швейцарії на користь України

Міністерство оборони США повідомило Швейцарію про затримку постачання систем Patriot. США зосередяться на посиленні наземної протиповітряної оборони України, і, як наслідок, Швейцарія отримає свої системи пізніше, ніж було заплановано, повідомляє пресслужба швейцарського оборонного відомства.



«Міністерство оборони США повідомило Федеральне міністерство оборони та цивільного захисту Швейцарії (DDPS), що воно переорієнтує постачання систем Patriot для підтримки України, приділяючи пріоритет наземній протиповітряній обороні. Це також стосується Швейцарії, яка отримає свої системи пізніше, ніж очікувалося», — йдеться у повідомленні на сайті DDPS.



Швейцарія була офіційно повідомлена про зміну термінів постачання. США планують посилити свою підтримку України, і країни, які вже постачають озброєння Києву, зможуть швидше їх замінити. Зокрема Німеччина вирішила передати Україні дві додаткові системи Patriot.



У 2022 році Швейцарія замовила п'ять систем Patriot, з постачання, які мали розпочатися у 2026 році і завершитися у 2028 році. Однак через перерозподіл пріоритетів США постачання для Швейцарії буде відкладено.



«На цей час неясно, на скільки систем це вплине, а також невідомо, чи торкнеться це постачання керованих ракет. Точні терміни та можливі наслідки для Швейцарії залишаються незрозумілими, роз'яснення продовжуються», — йдеться у повідомленні.



Зазначимо, що рік тому США повідомили Швейцарію, що версію керованих ракет PAC-3 MSE для систем Patriot, схвалених парламентом у 2023 році, буде доставлено пізніше запланованого терміну для підтримки України.

В уряді Німеччини заперечують, що постачання американських комплексів Patriot в Україну вже почалися. Нагадаємо, 16 липня президент США Дональд Трамп заявив, що постачання ракет для Patriot в Україну вже розпочалося.

«Вони вже вирушають. Вони йдуть із Німеччини, а потім Німеччина їх заміняє. І у всіх випадках США одержують повну оплату», — сказав Трамп.