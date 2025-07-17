Краматорськ: рятувальники витягли кошенят із палаючої будівлі після обстрілу

Вранці 17 липня в Краматорську, внаслідок атаки дронів, спалахнула господарська споруда поряд із багатоквартирним будинком в одному з житлових районів.



Під час гасіння пожежі рятувальники почули слабке нявкання. Історію порятунку тварин розповіли у Державній службі з надзвичайних ситуацій у Донецькій області.

У задимленому приміщенні серед обгорілих речей вони знайшли переляканих кошенят. Тварини ледь дихали від диму, та рятувальники встигли вчасно. Вони винесли маленьких тварин на свіже повітря та напоїли їх водою.