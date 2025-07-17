Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

У Горлівці дрон атакував машину «МНС ДНР»

17 липня 2025, 22:08

У Горлівці дрон атакував машину «МНС ДНР»

У Горлівці дрон атакував машину «МНС ДНР»

В окупованій Горлівці заявили про поранення трьох рятувальників, які постраждали під час атаки безпілотника. Співробітники «МНС ДНР» їхали в пожежній машині після заправки і помітили БПЛА.

Пожежники вистрибнули з машини. Всі троє отримали акубаротравму. Дрон скинув вибухівку на цистерну.

Крім цього, в окупаційній адміністрації Горлівки заявили, що в результаті обстрілу в ніч з 16 на 17 липня поранено 8 осіб.

У середньому за один тиждень російські сили збивають від 200 до 300 українських безпілотників над окупованою Горлівкою. Ця цифра може здатися такою, що шокує — особливо якщо керуватися офіційною риторикою «ДНР», яка стверджує, що ЗСУ полюють на цивільне населення. Проте за масовими атаками криється інша картина: дрони ЗСУ насамперед полюють на військові цілі, які окупанти вміло ховають серед цивільної інфраструктури.

ТЕГИ

Місця
Горлівка
Організації
МНС ДНР
Інше
Атака БПЛА

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Компенсації за зруйноване житло в Україні отримують не всі — чому та як це виправити?
В Україні створено реєстр ушкодженого та знищеного майна — єдине джерело для верифікації руйнувань. Він став основою і для Міжнародного реєстру збитків, зокрема щодо житлової нерухомості.
08 липня 2025, 18:47
НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
23:05
Через дефіцит води на окупованій Донеччині можуть бути проблеми з електрикою
22:08
У Горлівці дрон атакував машину «МНС ДНР»
19:58
На базі відпочинку в окупованій Луганщині страждають тварини — «прокуратура ЛНР» перевіряє
17:26
У РФ та на окупованих територіях штрафуватимуть за читання «екстремістського контенту»
12:41
В окупованому Єнакієвому вода подається один раз на 3-4 дні
10:10
«АТЕШ» допоміг ЗСУ завдати удару по розрахунках БПЛА РФ на Донеччині
08:00
«ДНР» затримала ще одного мешканця окупації — чоловіка звинуватили у переказі грошей на українські карти
07:00
Донеччанка під час сварки погрожувала сусідці гранатою
19:27
Експрацівник підприємства зони відчуження Леонід Малик залишається під вартою на окупованій території
18:12
ЗСУ вдарили бомбами JDAM-ER по окупантах під Гуляйполем
17:01
Американець, який шпигував на користь Росії в Донецькій області, отримав громадянство РФ та орден «ДНР»
15:59
Жителі окупованого Луганська знаходяться під загрозою примусової мобілізації до армії РФ
14:55
РФ будує кремлівські храми на окупованій Запорізькій області
10:45
На території аеропорту в окупованому Донецьку пролунав вибух: поранено чоловіка
09:42
Окупована Горлівка зазнала обстрілу: постраждали троє людей
18:08
У Донецьку на дах будинку впав дрон
17:21
Після урагану залишаються без світла близько 10 тисяч мешканців окупованої частини Донецької області
12:13
День Української Державності: активісти «Жовтої стрічки» провели акцію в окупації
17:16
Кулеба анонсував запуск компенсацій за житло на окупованих територіях
16:00
Спочатку спека та пожежі, потім — буря: окупована Луганщина постраждала від негоди
усі новини
23:32
Якщо не буде миру: у Білому домі заявили про високі мита та санкції для Росії та її партнерів через 50 днів
23:05
Через дефіцит води на окупованій Донеччині можуть бути проблеми з електрикою
22:08
У Горлівці дрон атакував машину «МНС ДНР»
21:55
Краматорськ: рятувальники витягли кошенят із палаючої будівлі після обстрілу
21:28
США відкладуть постачання систем Patriot для Швейцарії на користь України
20:50
Свириденко: уряд розробить податкові стимули для бізнесу на прифронтових територіях
19:58
На базі відпочинку в окупованій Луганщині страждають тварини — «прокуратура ЛНР» перевіряє
19:29
Командир із ЗС РФ наказав стратити 23 українців під час окупації Бучі — його особу встановлено
18:28
Росіяни риють траншеї для зльоту дронів-камікадзе
17:26
У РФ та на окупованих територіях штрафуватимуть за читання «екстремістського контенту»
17:17
Встановлено особу російського лікаря, який катував українських військовополонених
16:56
Су-27 ЗСУ завдав удару GBU-39 по базі військових РФ у Бєлгородській області
16:55
Міністерства національної єдності більше немає: хто тепер опікується питаннями переселенців
16:49
Під Лиманом через російські обстріли виникли лісові пожежі: ситуація складна – ДСНС
16:40
З Донеччини евакуювали ще 11 маломобільних жителів у Тернопільську область
16:38
Найближчим часом війська РФ розпочнуть масштабний літній наступ в Україні — CNN
16:16
Енергетики повернули світло в 11 обстріляних сіл Донецької області
16:11
Новий Кабінет міністрів України: хто залишився, а хто пішов
15:59
БПЛА «Рейду» ухилився від ракети та знищив ЗРК РФ
15:28
Обстріл Добропілля: аварійно-рятувальні роботи завершені, загинули чотири людини
усі новини
ВІДЕО
Момент удару GBU-39 по базі російських військових у Бєлгородській області Су-27 ЗСУ завдав удару GBU-39 по базі військових РФ у Бєлгородській області
17 липня, 16:56
Момент ухилення українського дрона від ракети російського ЗРК БПЛА «Рейду» ухилився від ракети та знищив ЗРК РФ
17 липня, 15:59
НРК Ardal доставляє БК. Сухопутні війська продемонстрували доставку боєприпасів на наземних роботах
17 липня, 14:30
Безпілотники атакували місто Рославль у Смоленській області Росії — там розташований військовий завод. Ілюстративне фото Дрони вдарили по місту Рославль у Смоленській області РФ: там розташований військовий завод
17 липня, 13:28
Наслідки російського обстрілу міста Краматорська Донецької області. Фото: МВА У ніч проти 17 липня росіяни били по Краматорську КАБами та «шахедами»: постраждало 7 осіб
17 липня, 11:58
Момент удару української авіації по російській позиції на схід від села Степанівка. Використано високоточні авіабомби JDAM-ER. ЗСУ вдарили бомбами JDAM-ER по окупантах під Гуляйполем
16 липня, 18:12

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір