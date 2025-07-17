У Горлівці дрон атакував машину «МНС ДНР»

В окупованій Горлівці заявили про поранення трьох рятувальників, які постраждали під час атаки безпілотника. Співробітники «МНС ДНР» їхали в пожежній машині після заправки і помітили БПЛА.



Пожежники вистрибнули з машини. Всі троє отримали акубаротравму. Дрон скинув вибухівку на цистерну.

Крім цього, в окупаційній адміністрації Горлівки заявили, що в результаті обстрілу в ніч з 16 на 17 липня поранено 8 осіб.



У середньому за один тиждень російські сили збивають від 200 до 300 українських безпілотників над окупованою Горлівкою. Ця цифра може здатися такою, що шокує — особливо якщо керуватися офіційною риторикою «ДНР», яка стверджує, що ЗСУ полюють на цивільне населення. Проте за масовими атаками криється інша картина: дрони ЗСУ насамперед полюють на військові цілі, які окупанти вміло ховають серед цивільної інфраструктури.