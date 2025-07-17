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Якщо не буде миру: у Білому домі заявили про високі мита та санкції для Росії та її партнерів через 50 днів

17 липня 2025, 23:32

Якщо не буде миру: у Білому домі заявили про високі мита та санкції для Росії та її партнерів через 50 днів

Якщо протягом 50 днів Росія не погодиться на припинення вогню, то проти неї та її партнерів буде введено високі мита та вторинні санкції. Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт на брифінгу для преси.

«Якщо протягом 50 днів, як зазначив президент, не буде досягнуто згоди про припинення вогню чи мирної угоди, і Росія не погодиться на законне припинення вогню, то її чекають дуже високі мита та вторинні санкції. Це також торкнеться країн, які купують нафту у Росії, і, безумовно, серйозно вплине на російську економіку», — заявила Левітт у відповідь на запитання журналістів.

Нагадаємо, що 14 липня США та європейські країни НАТО уклали угоду про постачання зброї Україні, а Трамп пояснив, як це працюватиме. Також Трамп пригрозив Росії 100% тарифами та встановив крайній термін для мирної угоди з Україною.

Трамп, після зустрічі з главою НАТО Марком Рютте, заявив про продаж новітнього американського озброєння країнам НАТО за 100% ціною, а ті замінятимуть зброю, що відправляється Києву, своєю старою технікою. Трамп також попередив про введення додаткових мит мінімум 100% на товари з країн, які купують російські вуглеводні.

Кремль відреагував на останні заяви президента США Дональда Трампа щодо постачання зброї в Україну та ультиматуму, висунутого Путіну.

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