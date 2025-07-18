Безпілотники атакували Підмосков'я: у містах лунали вибухи

З вечора четверга, 17 липня, Московську область атакували безпілотники, а місцева влада стверджує, що російська ППО нібито збила щонайменше два дрони, які рухалися у бік Москви.
Вибухи були чутні в Зеленограді і в районі міста Сонячногірськ (Московська область), повідомили телеграм-канали ASTRA і Mash.
Згодом на каналі Mash зазначили, що «ЗСУ намагаються атакувати Москву дронами типу "Лютий"».
Один із таких БпЛА був помічений у районі підмосковного Дмитрова, а телеграм-канал ASTRA оприлюднив відео прольоту безпілотника над населеним пунктом.
У той же час мер Москви Сергій Собянін вночі повідомляв про те, що ППО Міноборони знищило два безпілотники, які летіли на Москву.
«На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб», — підкреслив Собянін.
На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала атаку дронів по Московській області РФ.
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