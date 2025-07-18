Рештки ще 16 російських військових знайшли серед переданих Україні тіл загиблих

Рештки російських солдатів виявили серед переданих українській стороні тіл загиблих військовослужбовців у рамках недавнього обміну. Фото: МВС України

Серед переданих Україні тіл загиблих у рамках обміну українські криміналісти виявили рештки ще 16 військових ЗС РФ. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

Зазначається, що експерти під час дослідження рештків, які Росія передала під виглядом тіл українських військовослужбовців, виявили шеврони та тату з типовою російською символікою, а також елементи форми та інші ознаки приналежності загиблих до військових ЗС РФ.

МВС України зазначає, що виявлені рештки Росія передала під час «недавніх репатріацій».

Раніше українська сторона вже повідомляла про передачу рештків російських військових під виглядом тіл українських військовослужбовців.

Нагадаємо, 17 липня відбувся черговий обмін тілами загиблих між Росією та Україною.