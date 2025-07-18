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Слов'янськ та Краматорськ уночі були атаковані ударними безпілотниками

18 липня 2025, 08:50

Слов'янськ та Краматорськ уночі були атаковані ударними безпілотниками

«Нова пошта» у Слов'янську знову була атакована російськими безпілотниками «Нова пошта» у Слов'янську знову була атакована російськими безпілотниками

Ударні дрони вночі 18 липня атакували міста Слов'янськ та Краматорськ Донецької області.

За повідомленням начальника Слов'янської МВА Вадима Ляха, місто було атаковане чотирма безпілотниками типу «шахед».

«Удар було завдано по території підприємства «Нова пошта» по вулиці Поштовій. Пошкоджено прилеглі приватні будинки», — зазначив Вадим Лях.

Постраждалих внаслідок атаки немає.

Приблизно в цей же час, близько першої години ночі, був атакований і сусідній Краматорськ.

За даними каналу «Донбас оперативний», у Краматорську було зафіксовано три удари із застосуванням БПЛА (імовірно, «Герань-2»).

Зазначається, що пошкоджено складські приміщення автосалону «Талісман».

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

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