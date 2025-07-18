Російська армія за добу вбила чотирьох та поранила 12 людей у Донецькій області

Наслідки обстрілу Костянтинівки Фото: Донецька обласна прокуратура

За 17 липня росіяни вбили чотирьох жителів Донецької області. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



Внаслідок обстрілів дві людини загинули у місті Костянтинівка та дві – у місті Покровськ.



Ще 12 людей в області за добу отримали поранення: шість – у місті Краматорськ, три – у Костянтинівці, одна – у Покровську, одна – у місті Мирноград та одна – у селі Андріївка.

Нагадаємо, що у міській військовій адміністарції розповіли, у якому стані поранені внаслідок обстрілів Краматорська.