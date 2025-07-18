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ЄС затвердив 18-й пакет санкцій проти Росії

18 липня 2025, 09:30

ЄС затвердив 18-й пакет санкцій проти Росії

18-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії отримав схвалення послів країн-членів ЄС. Комітет постійних представників (Coreper) затвердив санкції вранці 18 липня — це був єдиний пункт порядку денного, повідомляє «Європейська правда».

Очікується, що формальне затвердження відбудеться того ж дня на засіданні Ради ЄС із загальних питань. До 18-го пакету увійдуть, зокрема, формування стелі цін на російську нафту, заборона на роботу газопроводів «Північний потік» і «Північний потік-2», нові обмеження проти російських банків.

Раніше Словаччина і Мальта погодилися зняти вето, що дало змогу рухатися далі із запровадженням нових обмежень.

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