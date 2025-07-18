Війська Росії завдали ударів по Костянтинівці та Родинському: загинула жінка, ще чотири людини поранені

18 липня о 05:30 російські війська FPV-дроном прицільно вдарили по автомобілю волонтерської організації, представники якої займалися евакуацією цивільних з міста Родинське Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.
Поранення отримали 42-річний водій та двоє містян – чоловік 77 років та 67-річна жінка, евакуйована волонтерами. У постраждалих діагностували мінно-вибухову та черепно-мозкову травми та осколкові поранення.
Вже за пів години ЗС РФ авіабомбою ФАБ-250 з модулем УМПК атакували місто Костянтинівка на Донеччині. Внаслідок одного з трьох авіаударів у своєму будинку загинула 66-річна жителька. Чоловік 64 років отримав множинні осколкові поранення голови та мінно-вибухову травму.
У містах пошкоджені 16 приватних будинків, автотранспорт та газопровід.
Нагадаємо, що російська армія за добу вбила чотири та поранила 12 людей у Донецькій області.