МіГ-29 ЗСУ знищив КСП росіян на окупованій Херсонщині

Винищувач МіГ-29 ЗСУ знищив командно-спостережний пункт роти росіян на тимчасово окупованій території Херсонщини. Про це повідомили в блозі Повітряних сил ЗСУ «Соняшник».
Згідно з відео, по ворожому об'єкту було застосовано щонайменше три керовані авіабомби GBU-39.
Також, за інформацією Генштабу, за минулу добу українська авіація вразила два райони скупчення російських військових.
Пілоти ЗСУ нагадали: для окупантів на українській землі не існує безпечних місць, особливо в пісках Херсона.
Нагадаємо, Су-27 ЗСУ вдарив GBU-39 по базі військових РФ у Бєлгородській області.
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