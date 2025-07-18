Умєрова призначили секретарем РНБО: президент підписав указ

Колишнього голову Міноборони Рустема Умєрова призначено секретарем Ради національної безпеки та оборони України. Про це свідчить Указ президента Володимира Зеленського, оприлюднений на сайті Офісу президента 18 липня.
На посаді міністра оборони Рустема Умєрова замінив колишній прем'єр Денис Шмигаль.
Раніше повідомлялося, що Верховна Рада затвердила новий склад Кабінету Міністрів України за поданням нового прем'єр-міністра Юлії Свириденко.
На пленарному засіданні у четвер, 17 липня, на якому розглядалися кандидатури на посади, за призначення міністрів проголосували 253 народні депутати.
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