Російський дрон вдарив по дорозі у Покровську: загинули дві людини, жінці відірвало руку і ногу

17 липня о 16:30 російські війська атакували північно-східну частину міста Покровськ Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



FPV-дрон вдарив по ділянці дороги, що веде з Покровська у напрямку міста Родинське. Внаслідок атаки загинули чоловік та жінка, анкетні дані яких встановлюються. Також отримала поранення жінка 1954 року народження. У постраждалої діагностували множинні осколкові поранення тулуба та кінцівок, травматичну ампутацію правих нижньої та верхньої кінцівок.

Нагадаємо, що 18 липня війська Росії завдали ударів по містах Костянтинівка та Родинське на Донеччині, внаслідок чого загинула жінка, ще чотири людини поранені.